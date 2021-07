تويتر تتيح لك تغيير من يمكنه الرد على تغريدة بعد نشرها

دبي - يزن راشد - Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7 — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021 منصة تويتر تحديثًا جديدًا لخيارات التحكم في الرد، الذي تم طرحه لأول مرة في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه الرد على منشوراتهم.

وسمحت تويتر من خلال التحديث الأصلي للمستخدمين اختيار من يمكنه الرد على تغريداتهم – “الجميع” أو “الأشخاص الذين تتابعهم” أو “الأشخاص الذين تذكرهم فقط” – ضمن عملية إنشاء التغريدات.

وتكمن المشكلة في ذلك، في بعض الأحيان، في أنك قد ترغب في تحديث جمهورك بأثر رجعي، ربما بسبب الكراهية في ردودك، أو إثارة جدال غير مقصود بتعليقك الأصلي.

وفي مثل هذه الحالات، يمكنك فقط الضغط على حذف. ولكن أضافت تويتر الآن اعتبارًا جديدًا في المزيج، مع خيارات التحكم في الجمهور بأثر رجعي.

ويعني ذلك أنه يمكنك تقييد أو تحديث من يمكنه الرد على أي من تغريداتك في أي وقت، حتى بعد نشر التغريدة.

ويمكن أن يكون هناك حالات استخدام مختلفة لهذا الغرض. وربما تؤدي تغريدتك إلى ردود مسيئة أو جدلية وليس لديك الوقت لذلك، أو أنك تدرك أن تعليقك كان عبارة عن بيان أكثر منه جزء محادثة، وتفضل إيقاف تشغيل الردود.

اقرأ أيضًا: تويتر قدمت الشارة الزرقاء لعدة حسابات مزيفة

تويتر تضيف خيار تحكم جديد للرد

يعد حذف الأصل خيارًا دائمًا. ولكن في بعض الأحيان تريد أن تلتزم بالتعليق دون أن تضطر إلى التعامل مع الآراء المختلفة.

ومن المفترض أن تكون الميزة الجديدة مفيدة للحد من التحرش. وتكون متاحة عالميًا عبر أنظمة iOS وأندرويد والويب.

ومن أجل تغيير من يمكنه الرد، انقر أو اضغط على القائمة الثلاثية النقاط في التغريدة وابحث عن الخيار في القائمة التي تظهر.

ويمكنك إجراء ذلك حتى يتمكن الجميع من الرد. أو يمكن للأشخاص الذين تتابعهم فقط الرد. أو يمكن للأشخاص الذين ذكرتهم في تغريدتك الرد فقط.

وتمثل هذه الميزة الأحدث في كيفية عمل تويتر لمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في من يمكنه التفاعل مع ما ينشرونه.

وعرضت تويتر في الأول من شهر يوليو بعض أفكارها التي من شأنها أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم. مثل القدرة على التغريد للأصدقاء الموثوق بهم وطريقة للتغريد من حسابات مختلفة.

اقرأ أيضًا: فيسبوك وتويتر تواجهان انتقادات بسبب لاعبي إنجلترا