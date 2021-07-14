آبل تريد منك شراء الأشياء دون دفع ثمنها فورًا

دبي - يزن راشد - تطور شركة آبل خدمة جديدة تتيح للمستهلكين الدفع مقابل أي عملية شراء من Apple Pay على أقساط بمرور الوقت، تنافس عروض “اشتر الآن ، وادفع لاحقًا” التي تشتهر بها خدمات من باي بال.

وتستخدم الخدمة القادمة، المعروفة داخليًا باسم Apple Pay Later، شركة جولدمان ساكس كمقرض للقروض اللازمة لعروض الأقساط.

وكانت شركة جولدمان ساكس شريكًا لشركة آبل في بطاقة ائتمان Apple Card منذ عام 2019. ولكن العرض الجديد غير مرتبط ببطاقة Apple Card ولا يتطلب استخدامها.

ويمكن أن يساعد نظام الشراء الآن والدفع لاحقًا في دفع اعتماد Apple Pay وإقناع المزيد من المستخدمين باستخدام آيفون للدفع مقابل العناصر بدلاً من بطاقات الائتمان القياسية.

وتتلقى آبل نسبة مئوية من المعاملات التي تتم باستخدام Apple Pay، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة التي تزيد عن 50 مليار دولار سنويًا في مجال الخدمات.

وتم التخطيط للخدمة حاليًا للعمل على النحو التالي: عندما يقوم المستخدم بعملية شراء عبر Apple Pay عبر جهاز آبل، يكون لديه خيار الدفع مقابل ذلك إما من خلال أربع دفعات دون فوائد تتم كل أسبوعين، أو عبر عدة أشهر مع فائدة.

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خدمة آبل الجديدة لا تزال قيد التطوير

تسمى الخطة ذات الأربع مدفوعات داخليًا Apple Pay in 4، بينما يطلق على خطط السداد طويلة الأجل اسم أقساط Apple Pay الشهرية.

وعند إجراء عمليات شراء من خلال خطة Apple Pay Later، يمكن للمستخدمين اختيار أي بطاقة ائتمان لسداد مدفوعاتهم بمرور الوقت.

ومن المخطط أن تكون الخدمة متاحة للمشتريات التي تتم في متاجر البيع بالتجزئة أو عبر الإنترنت.

وتقدم آبل أقساطًا شهرية عبر Apple Card لشراء منتجاتها الخاصة. ولكن هذه الخدمة توسع هذه التقنية لتشمل أي معاملة Apple Pay.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي أسعار الفائدة التي تخطط آبل لتحصيلها عبر الأقساط الشهرية. وتنافس خطط الأقساط الأربعة الخالية من الفوائد أنظمة مماثلة مثل خدمة Pay in 4 الشهيرة من باي بال.

ويحتاج المستخدمون الذين يرغبون في استخدام خدمة Apple Pay Later إلى الموافقة عبر طلب يتم إرساله عبر تطبيق المحفظة الخاص بهاتف آيفون، حيث يمكنهم أيضًا إدارة المدفوعات.

كما يحتاج المستخدمون إلى تقديم نسخة من بطاقة الهوية المحلية الخاصة بهم للتقدم للبرنامج. وتوفر آبل للعملاء أيضًا القدرة على الخروج من خطط الدفع لسداد ما تبقى من رصيد الشراء.

وتستبعد بعض خطط Apple Pay Later رسوم التأخر ورسوم المعالجة، مما يكلف المستخدمين الفائدة على الخطط طويلة الأجل فقط. ولن تتطلب الخدمة أيضًا إجراء فحص ائتماني للمستخدم.

وبشكل منفصل، تختبر الشركة أيضًا ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء بطاقات ائتمان رقمية مؤقتة من Apple Pay Later لعمليات الشراء الفردية.

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