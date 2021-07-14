شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة البريطانية تصادر عملات مشفرة بقيمة 408 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادرت الشرطة البريطانية كميات قياسية من العملات المشفرة بلغ مجموعها 294 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) في إطار تحقيق في غسل الأموال بعد أن انتقلت جماعات الجريمة المنظمة إلى العملات المشفرة لغسل أموالها.

وقالت شرطة لندن، إنها صادرت 180 مليون جنيه إسترليني من عملة مشفرة لم يتم الكشف عنها بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء 114 مليون جنيه استرليني في 24 يونيو في إطار تحقيق بشأن غسيل أموال، وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة غراهام ماكنولتي: "في حين أن النقد لا يزال يحتل الصدارة في الكلمة الإجرامية، مع تطور المنصات الرقمية، نرى بشكل متزايد مجرمين منظمين يستخدمون العملة المشفرة لغسل أموالهم القذرة".

وتم القبض على امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا للاشتباه في غسل الأموال بعد اكتشاف الشحنة الأولى وتمت مقابلتها تحت الحذر بشأن اكتشاف 180 مليون جنيه استرليني، وقال المحقق كونستابل جو رايان: "ضبط اليوم هو علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيستمر لأشهر قادمة بينما نركز على من هم في مركز عملية غسيل الأموال المشتبه بها".

ونظرًا لأن العملات المشفرة مجهولة إلى حد كبير وذات طبيعة ملائمة وعالمية، فقد راهنت بعض أكبر الجماعات الإجرامية في العالم عليها كوسيلة لغسيل الأموال والبقاء متقدمًا على الشرطة والضرائب وقوات الأمن.