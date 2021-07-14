شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تتيح تغيير من يمكنه الرد على تغريدة بعد نشرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت شركة تويتر للمستخدمين بتغيير من يمكنه الرد على تغريدة بعد نشرها، حيث يمكن للعملاء تحديد من يقوم بالرد على تغريداتهم بفضل الميزة التي تم طرحها على نطاق واسع في أغسطس، ولكن على المستخدم تعيين هذا التفضيل أثناء كتابة التغريدة، وباستخدام هذا التحديث يمكن للمستخدم تغيير من يمكنه الرد في وقت لاحق، والذي يمكن أن يكون طريقة مفيدة للحد من التعليقات غير المرغوبة، ستكون الميزة متاحة عالميًا على أنظمة iOS و Android والويب.

ولتغيير من يمكنه الرد، انقر أو اضغط على القائمة ثلاثية النقاط في تغريدة وابحث عن الخيار في القائمة التي تظهر.

يمكنك إجراء ذلك حتى يتمكن الجميع من الرد، أو يمكن للأشخاص الذين تتابعهم فقط الرد، أو يمكن فقط للأشخاص الذين ذكرتهم في تغريدتك الرد.

هذه الميزة هي أحدث مثال على كيفية عمل تويتر لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه التفاعل مع ما ينشرونه.

وفي الأول من يوليو، عرض تويتر بعض الأفكار التي يبحثها والتي من شأنها أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، مثل القدرة على التغريد إلى "الأصدقاء الموثوق بهم"، وطريقة للتغريد من "جوانب" مختلفة من شخصيتك على الإنترنت، مثل عملك الذاتي.