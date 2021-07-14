تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 12 من أغسطس لعقد مؤتمر للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Honor يوم 12 من شهر أغسطس المقبل لعقد مؤتمر إعلامي للأسواق العالمية.

أطلقت Honor خلال الفترة الماضية سلسلة هواتف Honor 50 التي تعد أول الإصدارات المميزة التي تقدم من الشركة بعد إستقلالها رسمياً عن العملاق الصيني هواوي، إلا أن الإصدارات الجديدة قدمت في السوق الصيني فقط.

وتشير التسريبات التي جاءت عبر صفحة @OnLeaks أن المؤتمر الإعلامي القادم لشركة Honor يهدف إلى الإعلان عن إطلاق الإصدارات المميزة الجديدة من سلسلة Honor 50 للأسواق العالمية، لتبدأ الشركة بالتوسع في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة.

ولقد انطلقت سلسلة هواتف Honor 50 بخدمات وتطبيقات جوجل، حيث تعد الإصدارات الأولى التي تحصل على الدعم من جوجل بعد إنفصال العلامة التجارية عن هواوي.

كما أكدت الشركة على خططها لإطلاق هاتف Magic3 برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus قريباً، لذا من المتوقع أن تقدم الهاتف للأسواق العالمية خلال الحدث.

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