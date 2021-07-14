تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Amazfit GTR 2 LTE الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن اليوم رسمياً عن ساعة Amazfit GTR 2 LTE الذكية التي تدعم إجراء المكالمات أو إستقبال المكالمات مباشر من الساعة الذكية، والتي تأتي بسعر 249 يورو.

تدعم ساعة Amazfit GTR 2 LTE الذكية إستقبال وإجراء المكالمات مباشرة عبر شريحة eSIM، حيث تنطلق الساعة الذكية في السوق الأوروبي في الربع الثالث من هذا العام.

ولا تختلف مواصفات ساعة GTR 2 LTE الأخرى عن مواصفات الإصدار الرئيسي Amazfit GTR 2 الذي انطلق العام الماضي بتصميم قوي وبأعلى جودة، حيث تضم الساعة الذكية شاشة AMOLED بخاصية اللمس بحجم 1.39 إنش ودقة عرض 454 في 454 بيكسل.

كما صمم هيكل الساعة الذكية من الألومينوم، مع سوارة معصم من السيليكون الناعم، كما تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 90 نمط رياضي.

أيضاً تأتي الساعة بنظام GPS، وتدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ويستمر عمر البطارية حتى 10 أيام.

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