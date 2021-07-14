شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضع حدًا أقصى لمكالمات الفيديو الجماعية غير المحدودة لبرنامج Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت جوجل مكالمات الفيديو الجماعية "غير المحدودة" بفعالية في تطبيق Meet لحسابات Gmail المجانية، وفقًا لصفحات الدعم التي رصدتها 9to5Google الآن المستخدمون الذين لديهم حسابات مجانية يسجلون الدخول إلى Meet سيكون لديهم مكالمات جماعية محددة بساعة بدلاً من مدة الاجتماع السابقة البالغة 24 ساعة حسبما نقل موقع The verege.

كان عرض اجتماع المجموعة غير المحدود من Google مفيدًا لأن العديد من الوظائف الشخصية التقليدية انتقلت عبر الإنترنت بسبب COVID-19 لا داعي للقلق بشأن قطع مكالمة أو إنشاء روابط اجتماع جديدة يعني أنه يمكنك ترك مكالمة الفيديو الخاصة بك أثناء اللقاءات العائلية الطويلة.

لا تزال المكالمات الفردية غير محدودة

تم فتح تطبيق Meet للمستخدمين غير التابعين للمؤسسات في أبريل من العام الماضي للتنافس بشكل أفضل مع Zoom ، وفي ذلك الوقت وعدت Google بالحفاظ على اجتماعات غير محدودة في مكانها حتى 30 سبتمبر 2020.

مددت الشركة لاحقًا تلك النافذة حتى مارس 2021 ، ثم مرة أخرى حتى نهاية يونيو، لا تزال Google تسمح للمكالمات الفردية بالاستمرار طالما احتجت إليها، ولكن مع اقتراب صيف الوباء الثاني، ستكلف الآن المكالمات الجماعية الأطول تكلفة إضافية - مثل الاشتراك حاليًا 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في فئة Google Workspace الفردية (9.99 دولارًا بعد شهر يناير 2022).

ومثل جوجل تعد مكالمات Zoom الفردية غير محدودة ومجانية، ولكن تم التعامل مع المكالمات الجماعية بشكل مختلف، توسعت Zoom بشكل دوري لتتجاوز حد 40 دقيقة للاجتماعات خلال عطلات معينة مثل عيد الميلاد، وليلة رأس السنة الجديدة.

بدأ كل من Meet و Zoom و Microsoft Teams كمنتجات اتصالات الأعمال التي تم تبنيها من قبل المستخدمين غير التجاريين في الأيام الأولى للوباء، الآن بعد أن اختفت بعض العروض المجانية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة الخدمات التي يلتزم بها الأشخاص.