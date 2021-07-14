شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يغير واجهة المكالمات على أجهزة أيفون.. اليك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام تطبيق واتس آب بتغيير شكل واجهة الاتصال على أجهزة أيفون، حيث يُقال إن الإصدار التجريبى من واتس آب beta 2.21.140.11، والذى يتم اختباره الآن، سيقدم واجهة اتصال تشبه FaceTime لمكالمات واتس آب.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، سيكون هناك زر "Ring" فى الواجهة الجديدة أيضًا والذى سيسمح للمستخدمين بالاتصال بالأشخاص بسهولة، وأيضًا، سيسمح واتس آب لمستخدمى أيفون بالانضمام إلى مكالمة جماعية جارية فى وقت لاحق إذا فاته الانضمام إلى المكالمة الجماعية عند إجرائها لأول مرة.

وأوضح تقرير WABetaInfo: "إذا تجاهلت مؤقتًا المشاركة فى مكالمة جماعية، وفتحت واتس آب مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت، وإذا كانت المكالمة الجماعية لا تزال جارية، فقد يقدم لك واتس آب تنبيهًا إذا كنت تريد الانضمام بسرعة إلى المكالمة، دون مطالبة المشاركين الآخرين بإضافتك مرة أخرى".

وأضافت أيضًا أنه فى حين أن ميزات الاتصال الجديدة والواجهة موجودة بالفعل على واتس آب beta لنظام التشغيل iOS، فإنها ستتوفر قريبًا على أندرويد أيضًا، ويعمل واتس آب أيضًا على ميزة جديدة لمستخدمى أيفون تشبه ميزة "العرض مرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو فى Snapchat.

ويتيح للمستخدمين مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة فقط ثم يتم "حذفها" من تلقاء نفسها، وقد لاحظ أن الشخص الذى ترسل إليه الصور أو مقاطع الفيديو يمكنه دائمًا حفظها عن طريق التقاط لقطة شاشة، ولا يمنع واتس آب المستخدمين من التقاط لقطات شاشة ولا يخطر المستخدمين عندما يلتقط متلقى الرسالة لقطة شاشة.

وتمت إتاحة ميزة "العرض مرة واحدة" بالفعل لمستخدمى الإصدار التجريبى من أندرويد لتطبيق واتس آب فى وقت سابق.