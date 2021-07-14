شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إرسال صور "العرض مرة واحدة" على WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب العام الماضى ميزة الرسائل المؤقتة وهى رسائل مرئية للشخص الآخر لمدة سبعة أيام، وتعتبر مدة كبيرة للأيام بالنسبة للمعلومات التي يريد المستخدم أن تختفي، لذا تعمل الشركة على ميزة تتيح لك إرسال الصور ومقاطع الفيديو "عرض مرة واحدة" ، والآن يتم طرحها في الإصدارات التجريبية من التطبيق عبر الأنظمة الأساسية وفقاً لما نقله موقع TheNextWeb.

إليك كيفية استخدامه:

قم بتنزيل الإصدار التجريبي من تطبيق Android - تم إغلاق برنامج الاختبار التجريبي على iOS - أو انتظر حتى يتم طرح الميزة في الإصدار الثابت.

انتقل إلى جهة الاتصال أو المجموعة التي تريد إرسال هذه الصورة المختفية لمرة واحدة إليها.

حدد الصورة من المكتبة أو التقط صورة من الكاميرا.

اضغط على الأيقونة التي تعرض "1" في مربع النص.

سيحصل الشخص الذي أرسلتها إليه بعد ذلك على هذه الصورة، بدون أي معاينة، ولن يتمكن من مشاهدتها إلا مرة واحدة - مقارنة بالصور العادية.

كما يشير ملصق معلومات WhatsApp حول الميزة، يجب الحذر لاسيما أنه يمكن لأي شخص التقاط لقطة شاشة للصورة التي أرسلتها والاحتفاظ بها إلى الأبد، ومع ذلك إذا خرجوا من النافذة تختفي الصورة.

هذه ميزة مفيدة للصور الحساسة أو المستندات التي تريد أن ينظر إليها شخص ما، ولكن لا تترك أثرًا.