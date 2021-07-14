تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول معالج سامسونج المرتقب Exynos 2200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول معالج سامسونج المرتقب Exynos 2200 الذي يدعم الجيل القادم من هواتف Galaxy S22.

تتنافس كلاً من كوالكوم وسامسونج في إطلاق المعالجات المميزة بأفضل آداء في سوق الهاتف، حيث تستعد كوالكوم لكشف النقاب عن معالج Snapdragon 895 في النصف الثاني من هذا العام، بينما تقدم سامسونج معالج Exynos 2200 أيضاً خلال الفترة القادمة.

ويأتي معالج Exyno 2200 المرتقب من سامسونج هذا العام بكرت شاشة AMD Radeon الذي يتخطى آداء كرت الشاشة في معالج ابل A14.

ولقد كشفت صفحة IceUniverse على منصة Weibo اليوم عن أن معالج Exyno 2200 يعرف الآن برمز “Pamir”، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن ترتكز الرقاقة على دقة تصنيع 4 نانومتر ومعمارية كرت الشاشة RDNA 2 التي تعرف برمز “Voyager”.

وتعد معمارية RDNA 2 في كرت الشاشة من AMD المعمارية ذاتها المستخدمة في كرت الشاشة الذي يدعم أجهزة Xbox Series X وPlayStation 5، كما تعد المعمارية ذاتها التي تدعم سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6000.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن معمارية كرت الشاشة ستدعم معالج Exyno 2200 القادم من سامسونج في المنافسة بقوة في آداء الجرافيك في الجيل القادم من هواتفها الذكية Galaxy S22.

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