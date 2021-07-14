تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز MateBook D 15 بالجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن جهاز MateBook D 15 في سوق المملكة المتحدة بالجيل 11 من معالجات إنتل وسعر 750 جنيه إسترليني.

ينطلق MateBook D 15 اليوم بمعالج Core i5-1135G7 من الجيل 11 من معالجات إنتل، كمتا يتميز الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 16.5 إنش، ودقة 1920 في 1080 بيكسل، وأبعاد 16:9.

كما يتوفر الجهاز باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 16 جيجا بايت رام في DDR4، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة NVMe PCle SSD، كما يضم كرت شاشة Intel Iris Xe مدمج.

أيضاً تقدم هواوي هذا الإصدار بتصميم من الألومنيوم بوزن 1.56 كجم، ويضم الجهاز 2 من منافذ USB 2.0، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ USB-C للشحن، HDMI، مع منفذ للميكروفون والسماعات.

ويدعم جهاز MateBook D 15 بطارية بقدرة 42 Wh، ويأتي بنظام تشغيل Windows 10 Home، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بسعر 750 جنيه إسترليني عبر متجر هواوي على شبكة الإنترنت.

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