شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسافر الفضاء 4دقائق مقابل 250 ألف دولار .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رحلته إلى الفضاء، وذلك بعد عودة الملياردير، ريتشارد برانسون، إلى الأرض، في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء، وقال متحدث باسم شركة "فيرجن جلاكتيك" التي يملكها برانسون إن ماسك اشترى تذكرة لرحلته الفضائية.

وحسب صحيفة "صنداي تايمز" دفع مبلغ 10 آلاف دولار كوديعة لحجز مقعد في إحدى رحلات برانسون القادمة للفضاء، في حين لم يتم تحديد موعد رحلة ماسك للفضاء حتي الآن.

وقالت متحدثة باسم شركة "فيرجن جالاكتيك" إن سعر تذكرة رحلة الفضاء تبلغ 250 ألف دولار، وأضافت أنها جمعت 80 مليون دولار من المبيعات والودائع، وفقا لـصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مشيرة أن كل رحلة فضائية عبارة عن 4 دقائق من تجربة انعدام الجاذبية.

وعلي جانب اخر كشف الملياردير ريتشارد برانسون بعد عودته من رحلته للفضاء، في مؤتمر صحفي أنه كان لديه دفتر ملاحظات خلال الرحلة، وكتب فيه 30 أو 40 أمرا صغيرا من شأنه أن يجعل تجربة الشخص التالي الذي يذهب إلى الفضاء معنا أفضل بكثير".

وأقلعت مركبة الفضاء "22" التابعة لشركة "فيرجن جلاكتيك" من نيو ميكسيكو، في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى متنها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، برفقة أربعة أفراد آخرين، وتعتبر هذه الرحلة هي أول رحلة سياحية إلى الفضاء، يشارك فيها الأشخاص العاديون ويعيشون تجربة السفر إلى الفضاء مع طاقم العمل.