تكنولوجيا: Honor تعمل على تطوير هاتف قابل للطي بحجم شاشة 8 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Honor في العمل على تطوير إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الشاشة الرئيسية في الهاتف تتميز بحجم 8 إنش، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 6.5 إنش.

تستعد Honor للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي كعلامة تجارية مستقلة، ولقد إستعرضت صفحة Digital Chat Station على Weibo اليوم بعض من تفاصيل هذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Honor القابل للطي يأتي بشاشة مقدمة من BOE، على أن تتميز الشاشة الداخلية بحجم 8 إنش، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.5 إنش.

ولقد جمع كلاً من شركة BOE وهواوي شراكة في السابق، واليوم تبدأ Honor في التعاون مع صانعة لوحات الشاشة كعلامة تجارية مستقلة عن هواوي، حيث تقدم BOE تقنيتها الجديدة في الزجاج المرن فائق النحافة والذي يدعم حماية الشاشة في الهواتف القابلة للطي.

يذكر أنه رغم إستقلال Honor عن العملاق الصيني هواوي، إلا أنها مازالت تسير على خطى هواوي في تصميم هواتفها الذكية، أيضاً لا يختلف الحال في إصدارها القادم القابل للطي الذي يتبنى تصميم إصدارات هواوي Mate X و Mate Xs.

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