تكنولوجيا: “بوكو” تطلق POCO M3 Pro 5G، أحدث أجهزتها للألعاب بتقنية الجيل الخامس بأسعار في متناول الجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزوداً بالمعالج الرائد MediaTek Dimensity 700 ، يوفر POCO M3 Pro 5G أداءً وتجربة ترفيهية لا مثيل لها بهذا السعر.

أطلقت شركة “بوكو العالمية”، وهي علامة تجارية مشهورة عالميا بين الشباب العاشق للتكنولوجيا، هاتفها POCO M3 Pro 5G في المملكة العربية السعودية اليوم، والجهاز مزود بمعالج MediaTek Dimensity 700 5G الرائد، ويوفر هذا الجهاز الجديد والمُحدث أداءً رائعًا وتجربة ترفيهية مع دعم 5G لبطاقتي SIM وشاشة فائقة النعومة 90 هرتز. كل هذا مع توفير كفاءة الطاقة المثالي لعمر بطارية طويل للغاية، مما يجعل POCO M3 Pro 5G أرخص هواتف الألعاب 5G بأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة قال كيفين كيو، الرئيس التنفيذي لـ “بوكو العالمية”: “يسعدنا أن نعلمكم أنه اعتبارًا من 6 مايو 2021، حققت “بوكو العالمية” ما مجموعه أكثر من 17 مليون شحنة منذ إطلاق POCO F1 في عام 2018. وبالنسبة إلى POCO M3 وحده، فقد تجاوز إجمالي الشحنات العالمية 3 ملايين وحدة منذ إطلاقها نوفمبر الماضي. لم نحقق فقط نموًا هائلاً من حيث الشحن، ولكن قاعدة المعجبين لدينا تنمو أيضًا بسرعة كبيرة، كما يوجد لدينا الآن تطبيق مجتمع محبي “بوكو” حيث يمكن للمعجبين مشاركة تعليقاتهم، والتي يتم استخدامها لاحقًا في تطوير منتجاتنا“.

ولأول مرة على الإطلاق، تستخدم “بوكو” تقنية MediaTek Dimensity، مما يوفر أداءً وسرعة محسنين بشكل عام، حيث يوفر MediaTek Dimensity 700 القوي أداءً على مستوى رائد مع الحفاظ على استهلاك أقل للطاقة لبطارية تدوم طويلاً بفضل تقنية المعالجة 7 نانومتر، ومع وجود مودم 5G مدمج مما يسمح بفترات استخدام أطول وألعاب عالية الجودة، كما يدعم الجهاز وضع 5G للاستعداد المزدوج *، مما يوفر للمستخدمين شبكة 5G دائمًا دون تبديل بطاقات SIM فعليًا.

من جانبه قال أنجوس نج، رئيس تسويق المنتجات في “بوكو العالمية”: “تتجاوز مزايا شبكة 5G السريعة التنزيلات فائقة السرعة ومقاطع الفيديو عالية الجودة والألعاب فائقة السلاسة، كما تتيح شبكة 5G شبكة أكثر استقرارًا في المناطق المزدحمة”. وأضاف: “من خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها 5G بهذا السعر المناسب، وهو أمر نادر في السوق، يعد POCO M3 Pro 5G دليلًا آخر على وعدنا بتقديم ابتكارات مهمة حقًا لمستخدمينا“.

ويوفر الأداء العالي المستوى لـ POCO M3 Pro 5G أيضًا تجربة ترفيهية استثنائية، حيث يتميز المعالج بهيكل معالج ثماني النواة متقدم، مع اثنين Cortex-A76 عالية القدرة تعمل بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وتقترن وحدة المعالجة المركزية بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57، وهي بنية GPU جديدة توفر 30٪ إضافية من كثافة الأداء وكفاءة الطاقة لتعزيز الموثوقية وأداء معدل الإطارات للجهاز. إلى جانب تقنية التخزين UFS 2.2 الجديدة تمامًا، تحول مجموعة الشرائح الجهاز إلى جهاز ترفيه يقوم بتحميل وتشغيل ألعاب ضخمة وثقيلة بسهولة مع رسومات عالية الجودة وملفات فيديو وغير ذلك.

ولمطابقة القدرات القوية للمعالج، تم تزويد POCO M3 Pro 5G بقدرات عرض رياضية مع تجربة مستخدم تفوق التوقعات مع معدل التحديث البالغ 90 هرتز، ويوفر POCO M3 Pro 5G مرئيات أسرع وتجربة أكثر سلاسة للمستخدمين. كما يقوم POCO M3 Pro 5G أيضًا بالترقية من POCO M3’s Dot Drop إلى DotDisplay. ويتيح نظام DynamicSwitch للشاشة التبديل تلقائيًا بين 90 هرتز و60 هرتز و50 هرتز و30 هرتز **، مما يسمح لها بتكييف معدل التحديث مع المحتوى مع توفير الطاقة.

وتنتج شاشة FHD+ مقاس 6.5 بوصة صورًا بدقة 1080 بكسل واضحة ومستشعرات إضاءة مزدوجة رياضية في الأمام والخلف لتمكين اكتشاف الضوء بزاوية 360 درجة، مما يسمح لها بضبط ما بين 4096 مستوى من السطوع للرؤية المثلى للمستخدم.

بسعر في متناول اليد للجميع، تكمل مجموعة الكاميرات الثلاثية التي تتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل تجربة مستخدم POCO M3 Pro 5G الشاملة. حيث تتيح الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل للمستخدمين التقاط صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً، لا سيما في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تعمل مجموعة من ميزات برامج الكاميرا مثل الوضع الليلي والفيديو ذي الفاصل الزمني والاندفاع الزمني على زيادة سيناريوهات استخدام مصفوفة الكاميرا بشكل كبير وتسمح للمستخدمين بالإبداع في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

كل هذه الطاقة تأتي مدعومة ببطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تدوم حتى يومين أو أكثر ***. مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط وشاحن داخل الصندوق بقوة 22.5 واط، يمكن للمستخدمين شحن البطارية والعودة للتنقل في أي وقت من الأوقات.

يبتعد POCO M3 Pro 5G عن تصميمات الهواتف الذكية النموذجية المعتادة لصالح شيء فريد من نوعه. فقد صُمم الجهاز بتصميم مريح ومنحني ثلاثي الأبعاد وشكل نهائي لامع، سوف تشعر ان الجهاز مريح للإمساك به بينما يتميز بمظهر أنيق ومتميز. وتضمن نسبة الشاشة إلى الجسم البالغة 91٪ تجربة غامرة وشعورًا متميزًا. مكملاً للغة التصميم الجريئة لـ POCO، يأتي الهاتف أيضًا بثلاثة ألوان مذهلة هي الأزرق / والأصفر / والأسود، كما تم تصميم الجهاز أيضًا مع مراعاة قابلية الاستخدام، حيث يقدم مجموعة كاملة من الميزات لسهولة الاستخدام اليومي، بما في ذلك IR blaster وNFC ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

يتوفر POCO M3 Pro 5G بـ 6GB+128GB في الأسواق بداية من تاريخ 12 يوليو الساعة 10 مساء عن طريق نون وذلك بسعر 749 ريال سعودي.

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