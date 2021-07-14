شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتوقف أبل عن بيع هواتف أيفون فى بريطانيا بعد تهديداتها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد محامون يمثلون شركة أبل فى المملكة المتحدة بشأن معركة براءات الاختراع مع Optis Cellular بمغادرة المملكة المتحدة، حيث تعتقد شركة أبل أن دفع رسوم براءات الاختراع التى تبلغ حوالى 7 مليارات دولار لشركة Optis يعد مبالغًا فيه بعض الشيء وهو "غير مقبول تجاريًا".

وإذا أجبرت المحاكم فى المملكة المتحدة شركة أبل على دفع الرسوم، فإنها قالت إنها يمكن أن "تترك سوق المملكة المتحدة"، وفقًا لتقرير صادر عن This is Money.

ولم تقرر المحاكم مبلغ الرسوم بعد ولكن من المتوقع أن يكون حوالى 7 مليارات دولار، حيث قامت Optis بجر شركة أبل إلى المحكمة بسبب انتهاك مزعوم لبراءة اختراع لاستخدام تقنية 3G و 4G "الموحدة" فى أيفون، ويمكن للمحاكم فى المملكة المتحدة أن تعلن معدلًا محددًا لمدفوعات براءات الاختراع على مستوى العالم، ولكن سيتم تحديد المبلغ الذى ستدفعه شركة أبل فى نهاية المطاف فى محاكمة فى عام 2022.

ووفقًا للتقرير الصادر عن This is Money، قال القاضى Meade فى جلسة استماع أن شركة أبل قد بخيبة أمل "بهذا المعدل المحدد، ورداً على ذلك، قالت مارى ديميتريو، المحامية التى تمثل شركة أبل، "لست متأكدًا من صحة ذلك.

أما موقف شركة أبل هو أنه ينبغى بالفعل أن تكون قادرة على التفكير فى الشروط وتحديد ما إذا كان من الصواب قبولها تجاريًا أم ترك سوق المملكة المتحدة، وقد تكون هناك شروط وضعتها المحكمة غير مقبولة تجاريًا. "

يذكر أنه فى الشهر الماضي، واجهت أبل دعوى قضائية مماثلة فى الولايات المتحدة بشأن براءات اختراع Wi- Fi والاتصال الخلوي، وزعمت الدعوى أن جميع منتجات أبل التى تدعم شبكة Wi- Fi والاتصال الخلوى تقريبًا تنتهك مجموعة من براءات اختراع الاتصالات اللاسلكية.