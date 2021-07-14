شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات جديدة من سيجنال لجذب الرافضين لسياسة الخصوصية لدى واتس اب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق التراسل "سيجنال"، ميزات جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، وذلك من أجل ضم المزيد من الساخطين على تطبيق "واتس اب"، بعدما أعلن عن سياسة الخصوصية الخاصة به، التي أثارت جدلا عالميا.

وأولى هذه الميزات التي طرحها في نسخته التجريبية على هواتف "أندرويد"، والتي تحمل رقم (5.16) هي ميزة "المسودات الصوتية"، غير المتوافرة على "واتس اب"، والتي تتيح حفظ نسخة من الرسالة الصوتية بعد الخروج من التطبيق من أجل إضافة المزيد عليها بعد فتحه من جديد، بحسب وكالة "سبوتنيك".

ونقلت جريدة البيان الإماراتية، أنه يمكن لمستخدمي "سيجنال" تسريع تشغيل الرسالة الصوتية وإبطائها إلى نصف السرعة العادية عن طريق النقر على زر "x1" صغير أسفل معاينة الشكل الموجي للرسالة، وتلك الميزة ستكون مفيدة عندما يكون حديث الطرف الآخر غير واضح أو أن المتلقي على عجلة من أمره للاستماع إلى ملخص الرسالة.

ويتوافر في تطبيق "واتساب" خيارات التحكم في السرعة للمحادثات الصوتية، لكنه يختلف عن "سيجنال" في أنه ما زال يدعم سرعات أعلى فقط، ولا يمكن إبطاء تشغيل الرسائل حتى الآن.

وشهد تطبيقا المراسلة "سيجنال" و"تليجرام" زيادة في النمو خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد الاستهجان والرفض الشديدين لسياسة الخصوصية الجديدة المربكة لتطبيق "واتساب"، التي أعلنت بأنها ستحرم مستخدميه من استخدامه ما لم يوافقوا عليها، وكان أهم بند فيها هو مشاركة بياناتهم الخاصة مع موقع "فيسيوك".

وتعتبر نسخة تطبيق "سيجنال" لهواتف "آيفون" الأكثر كفاءة في التعامل مع البيانات، إذ إنه يقلل استخدامها أثناء إجراء المكالمات، كما أنه يوفر خيارا لإيقاف تنزيل المرفقات بصورة تلقائية أثناء المكالمات، وكذلك ضغط الصور المحسّن من بين تحسينات أخرى.

ولطالما كان تطبيق "سيجنال" هو الخيار الشائع للمراسلة للمستخدمين الذين يركزون على أمان اتصالاتهم، إذ طلبت المفوضية الأوروبية من موظفيها التبديل إلى استخدام "سيجنال" في فبراير 2020، كما أنه لا يزال يركز على إصدار ميزات جديدة تهدف على حماية خصوصية مستخدميه، مثل تشفير مكالمات الفيديو الجماعية.