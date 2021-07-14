ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة .. تعرف على طقس اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء البلاد، يقابل ذلك انخفاض طفيف أيضا في معدل نسب الرطوبة على جميع الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الطقس اليوم الأربعاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم معتدل الحرارة رطبا، ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم الاربعاء، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة في الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 45 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10.