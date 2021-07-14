شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Cyberpunk 2077 تتصدر تنزيلات PS4 آخر 10 أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت 'Cyberpunk 2077'، اللعبة الرئيسية للمطور البولندى CD Projekt، تنزيلات PS4 على متجر PlayStation الشهر الماضى فى غضون عشرة أيام بعد عودتها إلى النظام الأساسي.

وتم سحب اللعبة، التى يشارك فيها نجم هوليوود كيانو ريفز، من متجر بلاى ستيشن فى ديسمبر بعد وقت قصير من ظهورها لأول مرة حيث اشتكى اللاعبون من بعض مواطن الخلل، وقد كانت نسختها الخاصة بوحدات تحكم PS4 هى اللعبة الأكثر تنزيلًا فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا فى يونيو، وفقًا لمدونة PlayStation.

فيما باعت Cyberpunk ما يقرب من 14 مليون نسخة العام الماضى لكن الشركة لم تقدم أرقامًا محدثة، وقال المدير المالى للشركة Piotr Nielubowicz الشهر الماضى إنه من المتوقع أن تكون المبيعات الأولية فى متجر PS أعلى بسبب الطلب المكبوت.

وكتب فلاديمير بيسبالوف المحلل فى VTB Capital فى مذكرة: "هذا هو أول مؤشر على إعادة تنشيط مبيعات اللعبة المحتملة"، فيما ارتفعت أسهم CD Projekt بنسبة 3٪ فى التعاملات المبكرة.

وبشكل منفصل، أعلنت الشركة أنها ستصدر محتوى مجانيًا قابل للتنزيل هذا العام من أجل لعبتها الخيالية التى تعود إلى العصور الوسطى "The Witcher 3: Wild Hunt" المستوحاة من سلسلة Netflix الناجحة.