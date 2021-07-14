شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات التحكم فى تشغيل الإضاءة التلقائى على جهازى أيفون وأيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميزة السطوع التلقائي الخاصة بالإضاءة على جهازى أيفون وأيباد على تعتيم الشاشة تلقائيًا تحت الأضواء الساطعة، وتفتيحها في الظلام، وعلى الرغم من أن هذا الخيار يمكن أن يكون مناسبًا، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى استنزاف إضافي للبطارية، وإذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل ميزة السطوع التلقائي، فيمكنك القيام بذلك من صفحة إمكانية الوصول في الإعدادات، ويمكنك أيضًا ضبط السطوع يدويًا من مركز التحكم أو من الإعدادات، وهذا ما نرصده لك في خطوات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تعطيل التشغيل التلقائى للإضاءة على أيفون وأيباد

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون وأيباد.

2. قم بالتمرير لأسفل وحدد إمكانية الوصول.

3. في صفحة "إمكانية الوصول"، اضغط فوق العرض وحجم النص.

4. في الجزء السفلي من الصفحة، اضغط فوق زر التبديل بجوار "السطوع التلقائي" لإيقاف تشغيله، مع تبديل الزر من الأخضر إلى الرمادي.





كيفية ضبط السطوع يدويًا على أيباد وأيفون

يمكنك ضبط السطوع يدويًا في تطبيق الإعدادات أو من خلال مركز التحكم، وذلك من خلال تطبيق الإعدادات:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهازى أيفون وأيباد.

2. قم بالتمرير لأسفل وحدد العرض والسطوع.

3. في قسم "السطوع" بالصفحة، حرك شريط التمرير إلى اليمين لتفتيح شاشتك، أو إلى اليسار لتعتيم الشاشة.

كما يمكنك من خلال مركز التحكم:

1. افتح مركز التحكم على جهاز أيفون أو أيباد عن طريق التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى.

2. في مركز التحكم، اسحب شريط السطوع (المشار إليه برمز الشمس) لأعلى لزيادة سطوع الشاشة أو لأسفل لتعتيم الشاشة.