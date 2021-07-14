شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآمال فى العثور على الحياة بكوكب الزهرة تختفى بعد اكتشاف حقيقة الفوسفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن غاز الفوسفين على كوكب الزهرة قد ينتج بالفعل عن طريق البراكين، وليس الميكروبات كما كان يعتقد سابقًا، فدرس باحثون من جامعة كورنيل في ولاية نيويورك البيانات من التلسكوبات الفضائية في هاواي وتشيلي، وبناءً على تحليلهم، يجادلون بأن البصمة الكيميائية للفوسفين هي بصمة جيولوجية تظهر أدلة على وجود براكين متفجرة على كوكب الزهرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُعرَّف الفوسفين (PH3)، المعروف أيضًا باسم فوسفيد الهيدروجين، بأنه غاز عديم اللون وقابل للاشتعال وسام للغاية وله رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم.

وكان أفاد فريق من الباحثين بقيادة خبير من جامعة كارديف أنهم اكتشفوا كميات ضئيلة من الغاز في السحب الحمضية للكوكب.

ويتم إطلاق الفوسفين غالبا بواسطة الكائنات الحية الدقيقة على الأرض التي لا تستخدم الأكسجين للتنفس، مما دفع الباحثين في ذلك الوقت إلى التوقع بأن كوكب الزهرة يمكن أن يؤوي الحياة.

وتم تصنيف التقرير، الذي نُشر في عدد سبتمبر من مجلة Nature Astronomy، على أنه أحد الاكتشافات العلمية العظيمة لعام 2020، ولكن منذ صدوره، كانت هناك شكوك حول النتائج.

وقال باحث هذه الدراسة الجديدة جوناثان لونين، أستاذ العلوم الفيزيائية ورئيس قسم علم الفلك في جامعة كورنيل: "إن الفوسفين لا يخبرنا عن بيولوجيا كوكب الزهرة".

وأضاف لونين، "أنها تخبرنا عن الجيولوجيا.. يشير العلم إلى كوكب به نشاط بركاني متفجر نشط اليوم أو في الماضي القريب جدًا".

كما أن كوكب الزهرة هو كوكب أرضي مشابه في الحجم للأرض، لكن درجة حرارة سطحه تقترب من 867 درجة فهرنهايت (464 درجة مئوية) وضغط 92 مرة عن كوكبنا الأصلي.

يعتقد العلماء، أن كوكب الزهرة كان على الأرجح صالحًا للسكن منذ 700 مليون سنة، قبل أن يصبح غير صالح للسكن في ظروف غامضة، وأن كوكب الزهرة هو عالم من الحرارة الشديدة، والضغط الجوي الساحق وغيوم من حامض التآكل.

كما أنه نظرًا لأن غيومها شديدة الحموضة، فإن الفوسفين الموجود بداخلها سيتحلل بسرعة كبيرة، وبالتالي يجب أن يتم تجديده باستمرار، وهو ما كشف الباحثين عنه مؤخرا أنه وليد البراكين على الكوكب.