شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch SE وWatch 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك شركة أبل مجموعة من الساعات الذكية الرائعة والتى يتجاوز عددها حتى الآن 7 إصدارات مختلفة، حيث اعتادت الشركة كل عام على طرح إصدار جديد، وفيما يلى نعرض مقارنة بين الجيل السادس من ساعة أبل وأحدث إصدار SE، وذلك للوقوف على أبرز الأختلافات والفروق والتطورات التى شهدتها الساعة على مدار السنوات كما يلى:

Watch Series 6 -إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

-شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

-شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم.

-موديلات GPS.

-شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض).

-التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

-مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

-إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

-طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

-مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى8 وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.

Apple Watch SE - إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X.

- موديلات GPS.

- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصرى لنبض القلب.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

-Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

- مكبر صوت 50% أقوى وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.