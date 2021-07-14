شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتأثر تيك توك بإطلاق يوتيوب شورتس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت يوتيوب شورتس، منافس تيك توك على يوتيوب عالميًا، تم إطلاق الخدمة لأول مرة في الهند العام الماضي، قبل أن تتوسع إلى حوالي 26 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وستتاح الآن YouTube Short ، التي لا تزال في مرحلة تجريبية، "في أكثر من 100 دولة حول العالم حيث يتوفر يوتيوب" وفقا لما نقله موقع The verege.

تلعب يوتيوب شورتات لعبة اللحاق بركب تيك توك باعتبارها منصة الفيديو القصيرة المختارة، لكن خدمة جوجل تدفع تكامل الشورتات مع نظام يوتيوب البيئي الأوسع كنقطة بيع رئيسية.

وأضافت مؤخرًا قدرة منشئي الأفلام القصيرة على أخذ عينات صوتية من مقاطع فيديو يوتيوب حيث تستكشف طرقًا لتقديم روابط سريعة من الأفلام القصيرة إلى مقاطع فيديو YouTube التي أخذوا عينات منها.

ومن المفارقات في حين أن يوتيوب يبذل جهودًا كبيرة لمحاكاة تنسيق تيك توك، فإن الاخير يقوم بتجربة تنسيقات أقرب إلى التركيز التقليدي على يوتيوب.

وضاعف تيك توك مؤخرًا الحد الأقصى لطول الفيديو ثلاث مرات إلى ثلاث دقائق للجميع ، وكانت تطرح ببطء التطبيقات على منصات التلفزيون مثل Android TV و Fire TV.