شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلق عددا من الحسابات المزيفة تحمل العلامة الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تويتر إنها علقت بشكل دائم "عددًا صغيرًا" من الحسابات المزيفة التي تحققت منها عن طريق الخطأ بعد أسابيع فقط من إعادة إطلاق برنامج التحقق العام، وفقًا لتقرير ديلي دوت، ظهر الخطأ الفادح بعد أن اكتشف عالم البيانات Conspirador Norteño ستة حسابات تم التحقق منها والتي تم إنشاؤها مؤخرًا في 16 يونيو، لم ينشر أي منهم تغريدة واحدة، واستخدم اثنان ما يبدو أنه صور مخزنة لصور الملف الشخصي حسبما نقل موقع The verege.

وقال موقع تويتر لصحيفة ديلي دوت في بيان: "وافقنا بالخطأ على طلبات التحقق لعدد صغير من الحسابات غير الأصلية (المزيفة)"، "لقد علقنا الآن بشكل دائم الحسابات المعنية، وأزلنا شارة التحقق الخاصة بهم، بموجب سياسة التلاعب بالمنصة والبريد العشوائي."

تشير الحادثة إلى أن عملية التحقق في Twitter تواجه مشاكل، ولا تلتقط أنواع الحسابات غير الأصلية التي من الواضح أنها لا ينبغي أن تستحق الشارة الزرقاء المرغوبة للمنصة.

وأعاد Twitter مؤخرًا إطلاق تطبيقات التحقق العامة مع مجموعة مجددة من معايير الأهلية تستند إلى فكرة أن الحساب يجب أن يكون "أصيلًا ومميزًا ونشطًا" حتى يستحق التحقق، من الواضح أن الحسابات التي تم تحديدها لم تكن أيًا من هذه الحسابات.

كما يوضح Norteno في سلسلة تغريدات على Twitter ، كان لدى الحسابات الستة 976 متابعًا مشبوهًا مشتركًا - تم إنشاؤها جميعًا بين 19 يونيو و20 يونيو - وكان عدد كبير منهم يستخدمون صور ملفات شخصية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويقول Norteno إنهم كانوا جزءًا من شبكة الروبوت التي تتكون من 1212 حسابًا على الأقل.