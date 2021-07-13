تكنولوجيا: جوجل تستعد لتحويل المستخدمين إلى الإصدار الموحد من Google Drive

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن خططها لإستبدال تطبيق Back up وSync بإصدار Google Drive الموحد على أجهزة الحاسب.

كشفت عملاق البحث عن تطبيق Google Drive الموحد، حيث تقدم تطبيق جديد على منصة ويندوز وأيضاً منصة macOS.

ومن المقرر أن تبدأ جوجل في 19 من يوليو الجاري في نقل مستخدمي Google Drive لتطبيق الشركة الموحد الجديد، بينما يتلقى المستخدمين بدءاً من 18 من أغسطس إشعارات للإنتقال لتطبيق Google Drive الموحد عند إستخدام تطبيق Back up وSync.

أيضاً من المقرر أن تعمل جوجل في بداية شهر أكتوبر على إغلاق تطبيق Back up و Sync بشكل كامل، لذا لن يتاح للمستخدمين التسجيل في المنصة بدءاً من شهر أكتوبر.

من جانب أخر يأتي التطبيق الموحد من Google Drive بتصميم وتجربة تحاكي إصدار المتصفح، كما يأتي الإصدار الجديد بمجموعة من المميزات.

المصدر

اعلان





