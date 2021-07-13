تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy M32 5G في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy M32 5G، ولقد كُشِف عن الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Dimensity 720.

كانت العملاق الكوري قد أطلقت هاتف Galaxy M32 خلال الشهر الماضي بميزة دعم الإتصال بشبكات 4G وسعر 270 جنيه إسترليني، كما جاء الهاتف برقاقة معالج Helio G80.

ويظهر هاتف Galaxy M32 5G في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-326، ورقاقة معالج Dimensity 720.

ولقد جاء هاتف Galaxy M32 بنموذج رقم SM-M325 في السوق الهندي بقدرة بطارية بقدرة 6000 mAh، أي سعة أعلى من الإصدار الذي قدم في سوق المملكة المتحدة، والذي جاء بقدرة بطارية 5000 mAh.

وتتميز رقاقة معالج Dimensity 720 التي تدعم الإصدار المرتقب Galaxy M32 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما تتضمن 2 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.0 GHz، و6 من أنوية A55s، وتأتي بكرت شاشة Mali-G57 MC3، وشريحة مودم sub-6 GHz 5G.

يذكر أن هاتف Galaxy M32 5G يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي قريباً.

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