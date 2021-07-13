تكنولوجيا: منصة TENAA تكشف أن Samsung Galaxy Z Flip3 يأتي بحجم أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتمدت شركة سامسونج هاتفها الذكي SM-F7110 على منصة TENAA، وهو الإصدار الصيني من Galaxy Z Flip3 القادم. لم تكشف القائمة عن أي مواصفات سوى نطاقات الشبكة التي تم اعتمادها للعمل عليها، ولكن اليوم ظهرت معلومات تفيد عن الحجم وسعة البطارية.

سيأتي هاتف Galaxy Z Flip3 الجديد أقصر وأنحف من Galaxy Z Flip 5G السابق، ومع ذلك فإن البطارية مدرجة تأتي بسعة 2300 مللي أمبير + 903 مللي أمبير، والتي تزيد إجمالاً عن 3200 مللي أمبير في الحد الأدنى من السعة.

وسوف يأتي الهاتف القابل للطي الجديد بفتحة بطاقة SIM واحدة، ولكن توجد وحدة eSIM في الداخل مما يسمح باتصال ثنائي LTE و 5G، بشرط أن تكون شركات الاتصالات قد قامت بتمكين الميزة على شبكاتها. سيعمل الهاتف أيضًا بنظام Android 11 وهو أمر متوقع.

على أي حال، من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Flip3 في 11 أغسطس، ونتوقع وجود كاميرتين وفلاش LED مثبتين بشكل عمودي من الخلف.

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