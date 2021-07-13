تكنولوجيا: ابل تطلق بطارية MagSafe لهواتف iPhone 12 بسعر 99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل عن ملحق بطارية MagSafe المصمم للإتصال بهواتف iPhone 12 من الجهة الخلفية، والذي ينطلق بسعر 99 دولار.

بدأت شركة ابل بالفعل في تلقي الطلبات للحصول على ملحق بطارية MagSafe الجديد عبر الموقع الرسمي للشركة، حيث تبدأ ابل في شحن الطلبات التي يتم تسجيلها ما بين 22 إلى 26 من يوليو.

كانت شركة ابل قد قدمت لهواتف الأيفون في السابق حافظات البطارية، إلا أن ملحق بطارية MagSafe المقدم من عملاق التكنولوجيا اليوم يتميز بتصميم مختلف، حيث يدعم الإتصال المباشر بالجهة الخلفية من هواتف الأيفون 12 وذلك بفضل النظام المغناطيسي لملحقات MagSafe.

وتتوافق بطارية MagSafe مع الإصدارت الأربعة iPhone 12 و iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro وأيضاً iPhone 12 Pro Max.

كما تختلف حزمة بطارية MagSafe عن حافظات البطارية المقدمة من ابل لهواتف iPhone 11 والتي تأتي بزر مخصص للكاميرة، إلا أن ملحق بطارية MagSafe يدعم الإقتران بالهاتف أو إزالتها بسلاسة.

وتؤكد ابل على أن بطارية MagSafe يمكن أن تقدم قدرة 5W، لذا لن تدعم شحن هواتف الأيفون بآداء سريع، كما تتوافق الحزمة مع هواتف iPhone 12 المميزة بنظام تشغيل iOS 14.7 أو الإصدارات اللاحقة.

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