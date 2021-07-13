شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "انستجرام" تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات التى تم اختراقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت منصة "انستجرام" (Instagram ) لمشاركة الصور عبر الإنترنت، فحصا أمنيا جديدا، اليوم الثلاثاء، لأى شخص تم اختراق حسابه من قبل.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الأشخاص الذين لديهم حسابات تم اختراقها مسبقًا سيظهر لهم طلب عند تسجيل الدخول يستعلم عما إذا كانوا يريدون بدء فحص أمني.

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة تعمل على توجيه المستخدمين عبر خطوات الأمان، بما فى ذلك تأكيد الحسابات الأخرى التى تشارك معلومات تسجيل الدخول، ومراجعة نشاط تسجيل الدخول ، وتحديث معلومات الاتصال الخاصة بالاسترداد باستمرار.