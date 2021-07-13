شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام HarmonyOS الخاص بهواوي يصل إلى 25 مليون جهاز خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاقه بشهر واحد فقط، تمكن نظام التشغيل الخاص بهواوي HarmonyOS من تحقيق نجاح جديد بتثبيته على 25 مليون مستخدم عالمياً، وذلك ضمن خطط الشركة بتوفير التحديث لحوالي 100 جهاز من ضمنها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والشاشات الذكية وغيرها. وبحسب ما نشره موقع GizmoChina، فإن هواوي تستهدف وصول قاعدة مستخدمي نظام HarmonyOS إلى 300 مليون مستخدم بنهاية شهر ديسمبر 2021.

وكانت هواوي قد أطلقت نظام التشغيل HarmonyOS بشكل رسمي في بداية شهر يونيو الماضي، حيث أبرزت مزايا النظام الجديد والتي تتضمن ميزات الاستخدام المشترك Cross-Platform Usage. وأعلنت هواوي أثناء مؤتمرها الأخير عن إطلاق مجموعة من الأجهزة الفائقة الجديدة، والتي توفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة ملائمة أكثر وسلسة وآمنة، كما أنها تجمع بين الأجهزة المستقلة سابقًا في جهاز فائق متماسك وشامل يدمج جميع الأجهزة والموارد للاستفادة بحرية من إمكانات الأجهزة المكونة له بناءً على احتياجات المستخدمين.

ومن المتوقع أن تعلن هواوي عن الإطلاق الرسمي لعدد من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 2، بما في ذلك ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro ، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت أيضًا سماعات HUAWEI FreeBuds 4، وهي الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث وإلغاء الضجيج النشط (ANC) وشاشتين رائدتين هما HUAWEI MateView و HUAWEI MateView GT.