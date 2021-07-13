شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تطبيق جديد لتيسير مزامنة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن تطبيق جديد لنقل مستخدمي خدمة مزامنة ملفات المستهلك لسطح المكتب.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن التطبيق الموحد الجديد يمكن لكل من المستهلكين وعملاء الأعمال استخدامه ويسمى Drive لسطح المكتب.

وتخطط جوجل لبدء إعداد المستخدمين الأسبوع المقبل في 19 يوليو 2021، وتشجع الأشخاص الذين استخدموا النسخ الاحتياطي والمزامنة لإجراء التبديل بحلول نهاية سبتمبر، ويتعين على مستخدمي النسخ الاحتياطي والمزامنة الانتقال إلى التطبيق الجديد (نسخة مُعاد تسميتها من برنامج مزامنة ملفات المؤسسة من جوجل).

وقالت جوجل إن الهدف من دمج التطبيقات هو إنشاء "مزامنة قوية وموحدة" مع أفضل الميزات من كل من خدمات المستهلكين والمؤسسات التي يجب أن تكون أكثر وضوحًا في الاستخدام وأسهل لفرق تكنولوجيا المعلومات في إدارتها.