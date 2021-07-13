شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصارع للتخلص من غرامة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى فى 27 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة جوجل ستسعى لإلغاء غرامة قياسية لمكافحة الاحتكار بلغت 4.34 مليار يورو (5.15 مليار دولار) فى جلسة استماع مدتها خمسة أيام فى سبتمبر فى ثانى أعلى محكمة فى أوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية فى قرارها لعام 2018 إن جوجل استخدمت نظام تشغيل أندرويد الشهير الخاص بها لإحباط المنافسين، وهى ممارسة مناهضة للمنافسة تعود إلى عام 2011، حيث يعتبر أندرويد، الذى يستخدمه صانعو الأجهزة مجانًا، موجود فى حوالى 80٪ من الهواتف الذكية فى العالم.

أما القضية هى الأهم من بين قضايا الاتحاد الأوروبى الثلاث ضد جوجل بسبب القوة السوقية لنظام أندرويد، وقد جمعت جوجل أكثر من 8 مليارات يورو من غرامات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى فى العقد الماضي، وقال الناس إن الجلسة ستبدأ فى 27 سبتمبر، لكن لم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق.

وقالت المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج إنها لا تستطيع تأكيد جلسة الاستماع حيث لم يتم الإعلان عن المواعيد فى الوقت الحالي، ويعد الحدث الذى يستمر خمسة أيام أطول من المتوسط ​​ولكنه ليس غير عادي.