تكنولوجيا: عدد مستخدمو iQOO يصل إلى 25 مليون مستخدم على مستوى العالم.. والشركة تعقد صفقات خاصة للاحتفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة iQOO التابعة لشركة vivo أنها باعت أكثر من 25 مليون هاتف ذكي على مستوى العالم، وللاحتفال بهذا الإنجاز، قامت الشركة بالإعلان عن “iQOO Quest Days” في الهند من 13 يوليو إلى 16 يوليو، وكجزء من ذلك سيحصل العملاء على خصومات على شرائهم لكل من iQOO 7 و 7 Legend و Z3 من Amazon.in.

سيحصل العملاء الذين يشترون iQOO 7 و 7 Legend و Z3 على 2000 روبية هندية (أي حوالي 26 دولار/22 يورو) عند استبدال هواتفهم الذكية القديمة. وعلاوةً على ذلك، سيحصلون أيضًا على كوبونات تصل قيمتها إلى 2000 روبية هندية (27 دولار/23 يورو) من أمازون.

يبدأ سعر iQOO 7 من 31990 روبية هندية (430 دولار/360 يورو)، بينما يبلغ سعر iQOO 7 Legend الأساسي 39990 روبية هندية (535 دولار/455 يورو). ومن ناحية أخرى، يعد iQOO Z3 الهاتف الذكي الأكثر تكلفة من بين الثلاثة ويبدأ بسعر 19990 روبية هندية (270 دولارً/225 يورو).

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