سامسونج تدخل مجال أنظمة كاميرات السيارة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج عن دخول سوق أنظمة كاميرات السيارة عبر مستشعر سيارات مصمم خصيصًا يستخدم بعض التقنيات الفريدة للتكيف مع حالات الإضاءة المنخفضة والمشرقة.

وتتضمن السيارات الحالية الكثير من الكاميرات، بما في ذلك الكاميرات الأمامية والخلفية والمرايا وكاميرات الاستشعار الجانبية وكاميرات مراقبة السائق.

وقدمت الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ISOCELL Auto 4AC، وهو مستشعر صور للسيارات.

ويوفر المستشعر نطاقًا ديناميكيًا عاليًا متقدمًا يبلغ 120 ديسيبل وتخفيف الوميض لشاشات الرؤية المحيطية أو كاميرات الرؤية الخلفية بدقة عالية تبلغ 1280×960 بكسل.

وقالت الشركة: يجمع ISOCELL Auto 4AC الجديد بين تقنيات مستشعر الصور المبتكرة من سامسونج مع حل CornerPixel الفريد لإمكانيات HDR و LFM المتقدمة، مما يوفر تجارب مشاهدة استثنائية بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

وأضافت: بدءًا من ISOCELL Auto 4AC، نخطط لتوسيع مجموعة مستشعرات السيارات لدينا لتشمل مجالات مثل أنظمة مراقبة الكاميرا CMS والقيادة الذاتية والمراقبة داخل المقصورة.

وقد تشكل حالات الإضاءة المختلفة على الطريق عقبات أمام السائق. وقد تتطلب التحولات السريعة من بيئة منخفضة الإضاءة إلى بيئة أكثر إشراقًا، مثل الخروج من نفق، بضع ثوانٍ حتى تتكيف أعين السائق.

ويمكن أن يصبح الوميض من المصابيح الأمامية أو لافتات الطريق ملحوظًا بشكل متزايد عبر شاشة كاميرا نظام السيارات.

اقرأ أيضًا: 3 كاميرات مراقبة للسيارات بعروض مغرية

ISOCELL Auto 4AC من سامسونج

يوفر ISOCELL Auto 4AC تجربة قيادة أكثر أمانًا مع مجال رؤية محسن للسائق من خلال تقنية CornerPixel. وتتميز التقنية ببنية بكسل متخصصة تخفف من إضاءة LED التي تزيد عن 90 هرتز.

وضمن منطقة بكسل واحدة، يتم تضمين اثنين من الثنائيات الحساسة للضوء. الأول بقياس 3.0 ميكرومتر بكسل لعرض الصور المنخفضة الإضاءة. والثاني بقياس 1 ميكرومتر بكسل للبيئات الأكثر إشراقًا.

ويوفر المستشعر ما يصل إلى 120 ديسيبل من النطاق الديناميكي العالي مع الحد الأدنى من ضبابية الحركة. وذلك في ظل وجود اثنين من الثنائيات الحساسة للضوء لالتقاط الصور في حالات تعريض ضوئي مختلفة في وقت واحد.

ويسمح هذا بانتقالات أكثر سلاسة بين المناطق المظلمة والمشرقة مع الحفاظ على مزيد من التفاصيل عن الطريق أمامك.

ولتقليل وميض LED، يمكن تمديد وقت التعرض للضوء للثنائي الحساس للضوء الأصغر حجمًا. ويمنع ذلك ضوء LED الوامض من الظهور على شكل وميض عبر شاشة الكاميرا.

ويوفر هذا تجربة مشاهدة أفضل للسائق وبيانات صور أكثر دقة عبر الأشياء المضمنة في LED حتى يتعرف عليها نظام السيارة.

اقرأ أيضًا: أهم الفروقات بين حواسيب سامسونج الجديدة