شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه RiskIQ؟ ولماذا استحوذت مايكروسوفت عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة مايكروسوفت مؤخرا وبشكل رسمى على RiskIQ، وهى شركة ناشئة فى مجال الأمن السيبرانى توفر برامج الأمان، حيث تم تأسيس RiskIQ فى 2009 ويقع مقرها فى سان فرانسيسكو ويعمل بها أكثر من 200 موظف، وهى تقدم أدوات إدارة وجمع معلومات عن التهديدات ضد مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية عبر خدمات السحابة.

قيمة الاستحواذ

وفى حين أن مايكروسوفت لم توضح قيمة الصفقة، فقد ذكرت وكالة بلومبيرج أن الشركة دفعت أكثر من 500 مليون دولار مقابل RiskIQ، فيما يجمع برنامج Illuminate من RiskIQ التهديدات عبر بصمة تكنولوجيا المعلومات لمؤسسة معينة حتى يتمكن المتخصصون فى مجال الأمن من معالجة التهديدات الأكثر أهمية.

ويكتشف برنامج RiskIQ المستند إلى السحابة مشكلات الأمان عبر الشبكات والأجهزة، وتسرد الشركة خدمة البريد الأمريكية وبى إم دبليو وفيسبوك وأمريكان إكسبريس كعملاء، فيما تعمل مايكروسوفت بشكل تدريجى على تطوير وتحسين أدواتها الأمنية وسط معركة شديدة مع هجمات طلب الفدية.

وعلاوة على ذلك يمكن أن تساعد الصفقة عملاقة البرمجيات فى توسيع أعمالها الأمنية التى تنمو بشكل أسرع من القطاعات الأخرى، وفى شهر يناير، قالت مايكروسوفت إنها جنت أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات الأمن فى الأشهر الـ 12 الماضية، بزيادة 40 فى المئة على أساس سنوي.