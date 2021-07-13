تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أول مستشعر صور للسيارات وتوقع صفقة بقيمة 436 مليون دولار مع تسلا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج اليوم عن مستشعر الصور ISOCELL Auto 4AC، وهو أول مستشعر صور مصمم خصيصًا للسيارات. والغرض من هذا المستشعر هو استخدامه ككاميرا عكسية أو لتشغيل شاشات العرض المحيطي.

لا يتعلق الأمر بجودة الصورة وبالتأكيد ليس الدقة، فهو ينصب التركيز على أشياء عملية مثل النطاق الديناميكي العالي (120 ديسيبل) وتخفيف وميض LED، وكلاهما يعتمد على ما تسميه الشركة Samsung CornerPixel.

تجمع هذه التقنية بين ثنائيين ضوئيين لكل بكسل؛ واحد 3.0 ميكرومتر للتشغيل في الإضاءة المنخفضة والآخر 1.0 ميكرومتر في الزاوية ليتم استخدامه مع البيئات الساطعة.

ويسمح هذا الإعداد للمستشعر بالتكيف بسرعة مع تغييرات الإضاءة المحيطة، مثل عند الخروج من النفق. كما أنه يوفر نطاقًا ديناميكيًا عاليًا مع القليل من ضبابية الحركة ويقلل من وميض مصابيح LED.

إذا كنت تتساءل عن سبب أهمية ذلك، ففكر في أن العديد من المصابيح الأمامية الحديثة في السيارات وكذلك مصابيح الشوارع قد تحولت إلى مصابيح LED.

مستشعر ISOCELL Auto 4AC عبارة عن مستشعر 1/3.7 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل (1280 × 960)، ويوجد ISP مضمن في المستشعر.

يفي هذا المستشعر بمتطلبات AEC-Q100 من الدرجة الثانية، والتي تشمل التشغيل في نافذة درجة حرارة واسعة جدًا من -40 درجة مئوية إلى 125 درجة مئوية.

ويعتبر 4AC قيد الإنتاج بالفعل، ولكن لاحظ أنه ليس مخصصًا للسيارات القيادة الذاتية أو الاستخدام داخل المقصورة (مثل مراقبة السائق)، ومع ذلك تخطط سامسونج لتقديم المزيد من أجهزة الاستشعار لتغطية حالات الاستخدام هذه.

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