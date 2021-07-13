تكنولوجيا: تحديث تطبيق Google Lens يجلب ميزة تحليل وتنسيق الصور في المعرض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع 9to5Google بعض التسريبات الجديدة حول تطبيق Google Lens، حيث قدمت جوجل بعض الإصلاحات في التصميم الرئيسي للتطبيق.

يرتكز تحديث Google Lens، بشكل رئيسي على ترقية تتيح للتطبيق تحليل الصور التي تم حفظها في معرض الصور مؤخراً كبديل للمعاينة الحية للصور، كما تتاح هذه الميزة في الكاميرة بشكل إفتراضي.

ومن المقرر أن يدعم النقر على معرض الصور فنح الصور التي تم حفظها في المعرض مؤخراً، حيث تعمل على إدراك وتحليل الصور بشكل دقيق، وهي من المميزات التي قدمت في تطبيق Google Photos منذ فترة.

يذكر أن ميزة تحليل الصور قدمت من جوجل خلال الفترة الماضية في تطبيق Google Photos، إلا أن جلب الميزة للمستخدمين في Google Lens يقدم آداء أفضل وأكثر كفاءة للمستخدمين.

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