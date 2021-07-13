تغريم “غوغل” بـ500 مليون يورو لعدم تفاوضها “بحسن نية” مع الصحافة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّمت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة شركة غوغل 500 مليون يورو (592 مليون دولار تقريبا) لعدم تفاوضها “بحسن نية” مع ناشري الصحافة حول تطبيق “الحقوق المجاورة” القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.

كذلك، أمرت الهيئة المجموعة بـ”تقديم عرض” إلى الناشرين ووكالات الأنباء “لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية”، تحت طائلة فرض تدابير عليها “يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير”.

واحتدمت المواجهة بين غوغل وأصحاب المؤسسات الصحافية والخدمات الإخبارية منذ وقت طويل.

وكان الناشرون الأوروبيون يدفعون المنظمين منذ أكثر من عقد من الزمان للتعامل مع هيمنة غوغل، التي استقطبت مليارات اليورو من عائدات الإعلانات.

وجرى تقديم شكاوى في فرنسا في عام 2019 من قبل مجموعات تمثل الصحف والمجلات وكذلك وكالة “فرانس برس”.