إليكم بعض النصائح للحفاظ على بطارية اللابتوب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 2:18 مساءً

تزود أجهزة اللابتوب عادةً ببطارياتٍ مناسبةٍ للعمل عليه عدة ساعات، ويختلف عدد هذه الساعات بحسب عمر البطارية والتطبيقات التي تعمل عليها.

إليكم نصائح عامة للحفاظ على بطارية اللابتوب:

تخفيض درجة سطوع الشاشة

تعتبر الشاشة من أكثر العوامل استنزافًا لعمر البطارية، لذا عند قيامك بتعتيم الشاشة ستزيد ما يقرب من 30 دقيقة لعمر البطارية.

تحوي معظم أجهزة اللابتوب اختصاراتٍ للتحكم في السطوع، وغالبًا يكون ذلك بالضغط على مفتاح Fn مع أحد مفاتيح الوظائف العلوية، أو مباشرةً ستجد مفتاحًا يحوي رمز الشمس وبجانبه إشارة + أو – قم بالتبديل بينهما للتحكم بالسطوع.

إن لم تتمكن من ذلك فاضغط على مفتاح Windows ثم على X ، ستظهر لديك قائمة اختر منها Power Options ثم من النافذة الظاهرة أمامك انتقل إلى العرض Display من القائمة يمين النافذة، وهنا يمكنك التحكم بدرجة السطوع كما ترغب.

إيقاف المصابيح الخلفية للوحة المفاتيح

تعمل إضاءة لوحة المفاتيح كما الشاشة على استنزاف الطاقة بطارية اللابتوب بشكلٍ كبيرٍ، لذا عليك إيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها. من المحتمل أن يحوي الحاسب أيضًا على مفاتيح تبديل إضاءة لوحة المفاتيح أو يمكنك إيقافها بالانتقال إلى الإعدادات.

تعطيل الوي فاي والبلوتوث

إن لم تكن بحاجةٍ إلى استخدام الواي فاي أو البلوتوث فقم بتعطيلها لأنها تستنزف من عمر بطارية اللابتوب بمقدارٍ غير هين!.

تحوي معظم الأجهزة مفتاحًا لتعطيل هذه الخيارات، وفي حال لم تكن متأكدًا من ذلك فتوجه إلى لوحة التحكم وقم بالتمرير خلال الأجهزة حتى تصل إليها وقم بتعطيلها.

عدم ترك الجهاز في الشحن بشكل دائم

من غير الجيد ترك جهاز الحاسب في مقبس التيار بشكلٍ دائمٍ، فذلك يودي بحياة بطارية اللابتوب وتصبح أضعف مع الوقت. كما توفر بعض الشركات المصنعة أداة مساعدة تحد من شحن البطارية الكامل لأن شحنها بشكلٍ كاملٍ يقلل أيضًا من عمرها. فتساعد هذه الأدوات على منع تدهور حالة البطارية مع الوقت وتتيح لك ترك الحاسب موصولًا إلى التيار بشكلٍ دائمٍ.