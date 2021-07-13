تكنولوجيا: تفاصيل تصميم ومواصفات وسعر Oppo Reno6 Z قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم إصدار Oppo القادم Reno6 Z قبل الإعلان المتوقع في 21 من يوليو، كما كشفت التسريبات عن سعر الهاتف.

قدم “Evan Blass” تفاصيل حول هاتف Reno6 Z في مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد، ولقد أكدت التسريبات الجديدة عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار الذي يأتي بمعالج MediaTek 800U، ويدعم تقنية الشحن السريع 30W VOOC، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويأتي هاتف Oppo Reno6 Z بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.

كما يأتي الهاتف بمستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 60 Hz، كما تدعم دقة عرض 1080 بيكسل بلس، ويأتي الهاتف بأبعاد 20:9، مع طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

أيضاً إلى جانب معالج Dimensity 800U يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم بطاقة microSD للتخزين الخارجي، ويأتي الهاتف بقدرة بطارية 4310 mAh، أيضاً من المتوقع أن تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

ولقد كشفت التسريبات أيضاً عن سعر الهاتف الذي ينطلق بسعر 410 دولار أو 350 يورو، كما تتلقى الشركة طلبات الحجز المستبق بدءاً من 14 إلى 21 من يوليو، حيث تشير بعض التوقعات إلى إطلاق الهاتف غداً.

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