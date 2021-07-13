شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تغرم جوجل 593 مليون دولار بعد فشل التفاوض مع ناشري الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا غرامة قدرها 593 مليون دولار (500 مليون يورو) على جوجل لفشلها في التفاوض مع شركات الإعلام بشأن استخدام المحتوى الخاص بها. الغرامة هي أحدث محاولة لجعل جوجل تدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل عرض محتواها في نتائج البحث، حسبما نقل موقع TheNextWeb.

وفي عام 2020 أمرت هيئة المنافسة الفرنسية الشركة بالتفاوض على اتفاقية بشأن المكافأة مقابل عرض مقتطفات من المقالات على أخبار جوجل.

وقالت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة الوكالة الفرنسية، إن "العقوبة البالغة 500 مليون يورو تأخذ في الاعتبار الجدية الاستثنائية للانتهاكات التي لوحظت".

أمرت هيئة الرقابة جوجل بتقديم مقترحات حول كيفية تعويض الناشرين في غضون الشهرين المقبلين. إذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فإنها تواجه غرامات يومية تصل إلى 1.1 مليون دولار (900 ألف يورو) في اليوم.

قال متحدث باسم الشركة إن عملاق التكنولوجيا "أصيب بخيبة أمل كبيرة" من القرار: لقد عملنا بحسن نية طوال العملية برمتها، تتجاهل الغرامة جهودنا للتوصل إلى اتفاق، وحقيقة كيفية عمل الأخبار على منصتنا حتى الآن، تعد Google الشركة الوحيدة التي أعلنت عن اتفاقيات بشأن الحقوق المجاورة.

وتعد فرنسا جزءًا من حركة عالمية متنامية لاستخراج الأموال من شركات التكنولوجيا من أجل ناشري الأخبار، في وقت سابق من هذا العام، أصدرت أستراليا قانونًا هو الأول في العالم يطالب Google و Facebook بدفع الناشرين المحليين مقابل محتواهم.

تقول الشركات الإعلامية إن التعويض مضمون لأن محتواها يدفع حركة المرور وعائدات الإعلانات نحو Google، لكن النقاد وصفوا هذه التحركات بأنها "عمليات ابتزاز".