شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور ..تعرف كيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "جوجل" الأمريكية أدوات جديدة لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب لمزامنة ونقل الملفات والصور، وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أدوات جوجل الجديدة ستكون متوافقة مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك" لأجهزة سطح المكتب المختلفة.

كما غيرت كذلك جوجل اسم التطبيق ليصبح اسمه "باك آب آند ساينك"، بدلا من جوجل درايف أو درايف فايل ستريم.

ويجمع التطبيق الجديد بين أفضل أجزاء النسخ الاحتياطي والمزامنة في تطبيقي جوجل السابقين، حيث يمكنه تحميل ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر صور جوجل وكذلك عبر جوجل درايف، سواء عبر التخزين السحابي أو في سعة التخزين الداخلية للجهاز، وسيكون المستخدم قادرًا على نسخ ملفات درايف على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مع نسخ الملفات المخزنة محليًا للوصول بشكل أسرع.