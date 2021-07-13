شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المباحث الفيدرالية الأمريكية تطلق هواتف مخصصة لتتبع المجرمين والمحتالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صممت المباحث الفيدرالية الأمريكية هواتف مخصصة لتتبع المجرمين والمحتالين، وأوضحت تقارير منشورة فى بعض المواقع العالمية، أن هواتف "أنوم"، التى أطلقتها المباحث الفيدرالية الأمريكية تحتوى على تعديلات كبيرة فى نظام تشغيل "أندرويد"، بحيث يمكنها تحقيق أهداف خاصة لمتابعة المجرمين والمحتالين.

وهواتف "أنوم" التى أطلقتها المباحث الفيدرالية الأمريكية، تعد نسخة معدلة من هواتف "بيكسل 4 إيه" من جوجل، وتمت إضافة برمجية "أركانز أو إس" عليها، والتى تنفذ تلك المهام الخاصة لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ومن أبرز المهام التى تنفذها هواتف "أنوم" هو أنه لا يمكن تبديل خاصية تتبع الموقع الجغرافى "جى بى إس"، ويخطر جهات إنفاذ القانون حال إجراء الشخص أى تعديلات على نظام التشغيل.

كما أن تلك الهواتف التى تم طرحها بصورة عادية فى الأسواق، تم خداع مستخدميها بأنها تحوى أدوات زائفة لحماية الخصوصية، حيث تتضمن واجهة المستخدم بعض مزايا الأمان الزائفة لخداع المجرمين والمحتالين، بحسب التقرير، بما فى ذلك تطبيق دردشة مخفى يمكن الوصول له من خلال الآلة الحاسبة، حتى توحى لهم بأن ذلك الهاتف مشفر بصورة كاملة.