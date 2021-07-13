انت الان تتابع خبر ميزة جديدة من يوتيوب لتسجيل الفيديوهات القصيرة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان "يوتيوب" قد طرح إصدارا محدودا من الفيديوهات القصيرة "Shorts" في الهند أواخر العام الماضي، قبل أن يوفر الخدمة بصورة تجريبية في نحو 26 دولة، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا، بحسب موقع "ذا فيرج".

وقال موقع "يوتيوب" إن خدمته "YouTube Shorts" ستتواجد "في أكثر من 100 دولة حول العالم حيث يتوافر يوتيوب".