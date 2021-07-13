علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold3 ينطلق قريباً بميزة دعم قلم S Pen Pro

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تكشف عن تفاصيل جديدة حول إصدار سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold3، حيث أوضحت أحدث التقارير أن الهاتف يأتي بميزة دعم قلم S Pen Pro.

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على دعم الإصدار القادم من الهواتف القابلة للطي لقلم S للمرة الأولى في هذه السلسلة، واليوم تكشف تسريبات جديدة عن أن الهاتف يأتي بالترقية الجديدة لقلم stylus.

ولقد أعلنت سامسونج للمرة الأولى عن قلم S Pen Pro في حدث Galaxy S21، حيث يدعم القلم التوافق في العمل مع هاتف Galaxy S21 Ultra.

أيضاً أكدت قوائم FCC على أن قلم S Pen Pro سيدعم العمل مع Galaxy Z Fold3 المرتقب، كما يتوافق مع S21 Ultra و Note20 duo، إلى جانب سلسلة أجهزة Tab S7، و Tab S6، كما يدعم ميزة Air actions عبر تقنية البلوتوث LE.

يذكر أن قلم S Pen Pro يدعم الشحن عبر منفذ USB C، ويضم بطارية بقدرة 100 mAh، كما يدعم معايير 5.0V، وأيضاً الشحن العكسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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