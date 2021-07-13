تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق اثنان من الألوان الجديدة في سلسلة iPhone 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في تطوير سلسلة iPhone 13 إستعداداً للإعلان الرسمي في شهر سبتمبر، ولقد أكد تقرير جديد على خطط ابل لإطلاق اثنان من الإختيارات الجديدة في ألوان هواتف الأيفون هذا العام.

تقدم ابل هذا العام عدد 4 إصدارات من هواتف الأيفون، حيث تتضمن السلسلة الجديدة هاتف iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 Pro، إلى جانب أعلى إصدار في السلسلة iPhone 13 Pro Max،.

ولقد رصدت إصدارات ابل القادمة من هواتف الأيفون بالفعل في مجموعة من التسريبات في الفترة الأخيرة، وفي أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم كُشِف عن الألوان الجديدة لهاتف iPhone 13 Pro.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن هاتف iPhone 13 Pro يأتي بألوان الأبيض والأسود، بينما تستوحى الألوان الأخرى من اللون الذهبي.

ومن المقرر أن يعرف اللون الأول ب“Sunset Gold”، بينما تقدم ابل اللون الثاني بعنوان “Rose Gold”، أيضاً توضح الصور ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف iPhone 13 Pro الذي يحاكي بنسبة كبيرة الإصدار السابق، إلا أن ابل تقدم الإصدار الجديد بحجم أكبر لإستيعاب المستشعرات الجديدة في الكاميرة الخلفية.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن ابل تقدم مستشعر LiDAR في كاميرة إصدارات Pro فقط من سلسلة iPhone 13.

المصدر

اعلان





