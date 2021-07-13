شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسالة قديمة من بيل جيتس تكشف رأيه فى أعمال "ستيف جوبز".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حساب عبر تويتر، متخصص فى نشر إيميلات الرؤساء التنفيذيين للشركات التقنية الكبرى، النقاب عن رسالة الكترونية قديمة من بيل جيتس لموظفيه في شركة مايكروسوفت عام 2003، في بدايات دخول شركة أبل لعالم الموسيقى عن طريقة خدمة "آيتونز" الجديدة حينها.

وعبر جيتس عن إعجابه بأداء جوبز ودهشته من طريقة عمله وإنجازاته، فى تلك الرسالة، وقال: "لدى ستيف جوبز قدرة مبهرة على التركيز على الأشياء المهمة، وإحاطته لنفسه بالأشخاص الذين لديهم القدرة على صناعة واجهات جيدة للمستخدمين، والتسويق بطريقة ثورية"، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

وأكد جيتس أن شركة مايكروسوفت كانت قد بدأت بالفعل خطواتها للدخول إلى عالم الموسيقى، لكنهم تفاجأوا بخطوة ستيف جوبز والذي سبقهم فجأة بمراحل في هذا السوق.

وأشار إلى أن شركة مايكروسوفت كانت تفكر في طرح خدمة بث موسيقي باشتراكات للمستخدمين ولكنها لم تكن واثقة من نجاح هذه الخطوة، لأن نظام البث الذي كانت تفكر فيه مايكروسوفت لم يكن يتيح الأغاني القديمة بعد مرور وقت عليها، وبالتالي فإن عشاق هذه الأغاني لن يجدوها وبالتالي سيبحثون عنها في أماكن أخرى.

وشدد جيتس على دهشته من قدرة ستيف جوبز على إقناع صناع الموسيقى من بيع تسجيلاتهم عبر آيتونز حيث أن فكرة بيع الموسيقى على الإنترنت حينذاك بدلاً من الأشرطة وأقراص الليزر في المحلات لم تكن تلقى قبولاً منهم.

وأوصى جيتس وحث مديريه التنفيذين في إلايميل على العمل بسرهة لأخذ حصة من هذا السوق، مضيفا: "بالرغم من أن ستيف جوبز قد أعاقنا عن الحركة مجددا".

وكانت شركة أبل قد قامت بالفعل بتغيير سوق الموسيقى تماماً بعد أن اقتحمته، حيث أتاحت لأول مرة إمكانية أن يشتري المستخدمين أغنية واحدة فقط بسعر بسيط بدلاً من شراء الألبوم كاملاً والذي كان النمط السائد في السوق حينها.