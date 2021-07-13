شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الرسائل ذاتية الاختفاء من واتساب ومحاذير استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمستخدمين توجيه رسائل قابلة للاختفاء في واتساب من خلال تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، عند تمكين هذه الخاصية، سوف تختفي الرسائل الجديدة المُرسَلة إلى الدردشة الفردية أو الجماعية بعد سبعة أيام، لكن هناك بعض محاذير للاستخدام حيث تنصح الشركة المستخدمين باستخدام الخاصية مع أشخاص محل ثقة حتى لا يتم استغلالها وفقا لما نقله موقع WhatsApp.

ينطبق أحدث اختيار لك على جميع الرسائل المتبادلة في الدردشة. لن يؤثر هذا الإعداد في الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها سابقًا في الدردشة، ويمكن لأي مستخدم في الدردشة الفردية تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو إلغاء تفعيلها. في الدردشة الجماعية، يمكن لأي مشاركين في المجموعة تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو إيقاف تفعيلها، ومع ذلك يمكن لأي من مشرفي المجموعة تغيير إعدادات المجموعة بحيث لا يُسمح إلا للمشرفين فقط بتفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو إيقاف تفعليها .

إذا لم يفتح المستخدم واتساب خلال سبعة أيام، تختفي الرسالة من الدردشة ومع ذلك قد تظل معاينة الرسالة ظاهرة في الإشعارات لحين فتح واتساب.

عند الرد على رسالة، يتم اقتباس الرسالة الأصلية، وعند الرد على رسالة ذاتية الاختفاء، قد يظل النص المُقتبَس موجودًا في الدردشة بعد سبعة أيام.

في حال إعادة توجيه رسالة ذاتية الاختفاء إلى دردشة تم إلغاء تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء فيها، لن تختفي الرسالة من الدردشة المُعاد توجيه الرسالة إليها.

في حال إنشاء المستخدم نسخة احتياطية قبل اختفاء الرسالة، تكون الرسالة ذاتية الاختفاء متضمنة في النسخة الاحتياطية. ويتم حذف الرسائل ذاتية الاختفاء عندما يستعيد المستخدم الرسائل من النسخة احتياطية.

وتنصح واتساب المستخدمين الحرص على استخدام خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء مع الأشخاص محل الثقة فقط، حيث قد يقوم شخص ما بما يلي:

إعادة توجيه رسالة ذاتية الاختفاء أو أخذ لقطة شاشة لها وحفظها قبل اختفائها.

نسخ محتوى من رسالة ذاتية الاختفاء قبل اختفائها، وحفظ ذلك المحتوى.

تصوير رسالة ذاتية الاختفاء بكاميرا أو أي جهاز آخر قبل اختفائها.

الوسائط في الرسائل ذاتية الاختفاء

يتم حفظ الوسائط المُستلمة عبر واتساب تلقائيًا في الصور، وعند تشغيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، تختفي الوسائط المُرسلة في الدردشة، لكن يتم حفظها على الهاتف في حالة تفعيل التنزيل التلقائي. يمكنك إيقاف التنزيل التلقائي في واتساب عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات.