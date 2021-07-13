تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن السعر المتوقع لهواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن السعر المتوقع لإصدارات سامسونج القادمة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip3.

ينطلق حدث سامسونج القادم في شهر أغسطس للإعلان عن هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip3، ولقد رصدت الهواتف مؤخراً في قاعدة بيانات TENAA، كما كشفت التسريبات عن السعر المتوقع للهاتفين، حيث يأتي هاتف Galaxy Fold3 بسعر يتراوح بين 1655 إلى 1741 دولار.

أيضاً أوضحت التسريبات السعر المتوقع لهاتف Galaxy Z Flip3 الذي يأتي بسعر يتراوح بين 1045 إلى 1110 دولار.

ولقد رصدت التفاصيل الجديدة حول أسعار الهاتفين عبر مدونة “Naver” في كوريا الجنوبية، ولقد نشرت تسريبات سابقة حول سعر هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip3، حيث أشارت هذه التسريبات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بمستوى تسعير أقل بسبة 20% من الإصدارات الحالية.

أيضاً كانت سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy Z Fold2 العام الماضي بسعر 2088 دولار في سوق كوريا الجنوبية، بينما انطلق هاتف Z Flip بسعر 1435 دولار.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق عروض بإستبدال الإصدارات السابقة من هواتفها القابلة للطي بالإصدارات الجديدة، على أن يحصل المستخدمين على أفضل الأسعار عند الإستبدال.

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