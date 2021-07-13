مبيعات ماك من آبل واصلت نموها في الربع الثاني

دبي - يزن راشد - من المقرر أن تعلن شركة آبل عن أرباحها الفصلية الأحدث في 27 يوليو، ولكن البيانات الجديدة الربع السنوية من محللي مؤسسة البيانات الدولية IDC توفر معاينة لما يمكن توقعه.

ووفقًا لأحدث البيانات، شهدت آبل زيادة في شحنات أجهزة ماك بنسبة 10 في المئة تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وذلك بالرغم من النقص العالمي في المكونات والمشكلات اللوجستية.

وبالنسبة لصناعة الحاسب الشخصي بالكامل، بما في ذلك أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة ومحطات العمل، يقول محللو IDC إن الشحنات وصلت إلى 83.6 مليون وحدة في الربع، بزيادة 13.2في المئة على أساس سنوي.

وأدى ارتفاع الطلب على أجهزة الحاسب الشخصية إلى جانب النقص الذي أثر بشكل كبير في المعروض من أجهزة الحاسب المحمولة إلى نمو الحواسيب المكتبية بشكل يفوق مثيله في أجهزة الحاسب المحمولة خلال الربع.

وبالرغم من النمو المستمر، إلا أن المحللين يحذرون من وجود بوادر مبكرة على تباطؤ النمو. ويأتي هذا بعد ربع من النمو القوي مدفوعًا بزيادة في العمل عن بعد والتعلم عن بعد وسط جائحة فيروس كورونا.

ولا يزال النمو السنوي مرتفعًا. ولكنه بدأ بالتناقص حيث أن معدل النمو بنسبة 13 في المئة في الربع الثاني من عام 2021 أقل بكثير من معدل النمو البالغ 55.9 في المئة في الربع الأول من عام 2021 ومعدل النمو بنسبة 25.8 في المئة في الربع الرابع من عام 2020.

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مبيعات حواسيب آبل واصلت نموها

قالت IDC: يواجه السوق إشارات متضاربة فيما يتعلق بالطلب. مع عودة فتح الأعمال التجارية، تبدو إمكانات الطلب في القطاع التجاري واعدة. ومع ذلك، هناك أيضًا مؤشرات مبكرة على تباطؤ طلب المستهلك. حيث يغير الناس أولويات الإنفاق بعد ما يقرب من عام من الشراء المكثف لأجهزة الحاسب.

وبالنسبة لشركة آبل، على وجه التحديد، تقدر IDC شحنات ماك بنحو 6.16 ملايين وحدة. ارتفاعًا من 5.63 ملايين وحدة في نفس الربع من العام الماضي.

ويمنح هذا آبل حصة سوقية تبلغ 7.4 في المئة من صناعة أجهزة الحاسب. بانخفاض طفيف عن الحصة السوقية البالغة 7.6 في المئة في نفس الربع من العام الماضي.

وهذا يجعل الشركة المصنعة لهواتف آيفون رابع أكبر بائع متقدمة بقليل على أيسر ومتخلفة عن ديل وإتش بي ولينوفو.

وكما هو الحال دائمًا، فمن المهم أن تتذكر أن بيانات IDC تستند إلى بيانات واستطلاعات سلسلة التوريد.

وتقدم آبل معلومات حول شحنات أجهزة ماك خلال تقرير أرباحها في 27 يوليو. ولكن الشركة لا تبلغ عن مبيعات الوحدات لأي من منتجاتها.

وحذرت شركة آبل من أن نقص الرقاقات يمكن أن يؤثر في أعمالها، وخاصة أجهزة ماك وآيباد.

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