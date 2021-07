فيسبوك وتويتر تواجهان انتقادات بسبب لاعبي إنجلترا

دبي - يزن راشد - تعرضت منصتا فيسبوك وتويتر لانتقادات بسبب فشلهما في التصرف بسرعة كافية لمواجهة فيض من الإساءات العنصرية الموجهة ضد لاعبي كرة القدم في إنجلترا بعد خسارة الفريق أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا.

وكان ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا هدفًا لسيل من التعليقات العنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بعد خسارة إنجلترا.

وأهدر اللاعبون الثلاثة ركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وندد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإساءة المعاملة في بيان، قائلًا هناك صدمة من العنصرية عبر الإنترنت التي استهدفت بعض لاعبي إنجلترا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

و pic.twitter.com/MQoVHCYUfy — FA Spokesperson (@FAspokesperson) July 12, 2021 الرابطة عبر تويتر: أي شخص يقف وراء مثل هذا السلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب به في متابعة الفريق. نفعل كل ما في وسعنا لدعم اللاعبين المتضررين بينما نحث على أشد العقوبات الممكنة لأي شخص مسؤول.

وسلط رد الفعل العنصري الضوء على مقدار الانتهاكات عبر الإنترنت من خلال الشبكات الاجتماعية وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا تفعل ما يكفي لمكافحتها.

وقاطعت العديد من الفرق الرياضية والرياضيين البريطانيين الكبار فيسبوك وإنستاجرام وتويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع في شهر أبريل احتجاجًا على فشل الشركات في إزالة المنشورات العنصرية.

وتهدف الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن انتشار المحتوى الضار.

ويعطي التشريع المقترح المعروف باسم قانون السلامة عبر الإنترنت لهيئة Ofcom سلطة فرض غرامة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (24.9 مليون دولار) أو 10 في المئة من الإيرادات العالمية السنوية، أيهما أعلى، عن الانتهاكات.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تعتذر عن الرسائل العنصرية التي نشرتها روبوت تاي

فيسبوك وتويتر تواجهان انتقادات

قال وزير الثقافة البريطاني في I share the anger at appalling racist abuse of our heroic players.



Social media companies need to up their game in addressing it and, if they fail to, our new Online Safety Bill will hold them to account with fines of up to 10 per cent of global revenue. — Oliver Dowden (@OliverDowden) July 12, 2021 : أشارك الغضب من الإساءة العنصرية المروعة للاعبينا الأبطال.

وأضاف: تحتاج شركات التواصل الاجتماعي إلى رفع مستوى معالجتها. وإذا فشلت في ذلك، فإن القانون الجديد يحاسبها بغرامات تصل إلى 10 في المئة من الإيرادات العالمية.

واستهدف سياسي بريطاني آخر، وهو عضو محافظ في البرلمان، داميان كولينز، فيسبوك. و 'We don't allow hate speech on @Facebook' it says in its terms of service. Can it explain how many Facebook and @instagram accounts have been deleted since last night for abuse directed at the England footballers, and how it stopped recommendation tools promoting it? @FBoversight pic.twitter.com/hrbGprK8Mj — Damian Collins (@DamianCollins) July 12, 2021 عملاقة التكنولوجيا عن عدد الحسابات التي حذفتها بالنظر إلى شروط الخدمة التي تحظر خطاب الكراهية.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة تحركت بسرعة لإزالة الإساءات العنصرية التي تستهدف لاعبي إنجلترا عبر تطبيق إنستاجرام.

وأضاف: لا ينبغي أن يتعرض أي شخص لإساءة عنصرية في أي مكان. أزلنا بسرعة التعليقات والحسابات التي توجه الإساءة إلى لاعبي كرة القدم في إنجلترا. ونواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يخالفون قواعدنا.

وقال متحدث باسم تويتر: إن الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا ليس لها مكان عبر تويتر. أزلنا في الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 1000 تغريدة. وعلقنا عدد من الحسابات بشكل دائم لانتهاك قواعدنا.

اقرأ أيضًا: أمازون وجوجل تسحبان المنتجات العنصرية